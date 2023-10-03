RTÜK, Ayşenur Arslan ve Halk TV hakkında inceleme başlattı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın skandal açıklamalarının ardından, "Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

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İHA

Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde yapılan terör saldırısının ardından Halk TV'de skandal açıklamalar yapıldı.

Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan'ın olayı yorumlarken kullandığı kelimeler büyük tepki topladı.

"Gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez"

Halk TV yayınında Arslan, terörist hakkında "Belki o kişi üzerine bomba olduğunu bilmiyordu. Gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı, durup dururken kendini patlatmış. Ankara’da bir arabayı açıp düz kontakla çalıştırmak yerine neden Kayseri’de birini öldürerek ‘Ben geliyorum hey, bombalar sırtımızda, tabanca belimizde nedir yani..." dedi.

Yaşanan bu skandal olayın ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır"

Şahin, yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir.



Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız.



Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)