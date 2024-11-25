Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da programlarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'na katıldı.

Burada önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dizi ve film sektörüne de uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"RTÜK'E SORUMLULUK DÜŞÜYOR"

Diğer taraftan kadına şiddet konusunda sinema ve dizi sektörünün de artık kendine bir çeki düzen vermesi gerektiğine inanıyorum. Bu konuda toplumu bilgilendirici olması gereken diziler tam tersine şiddeti teşvik eden, meşrulaştıran, araçsallaştıran kötü bir rol oynuyor. Bunun engellenmesi noktasında hepimize özellikle de yapımcılara, senaristlere, medya organlarına ve RTÜK'e sorumluluk düşmektedir.



Bir kez daha kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele gününün ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin kadınlarının tarih boyunca olduğu gibi bugün de dirayetleriyle, çalışkanlıklarıyla, mücadele azimleriyle, şefkat ve merhametleriyle tüm dünyaya örnek olacaklarına inanıyorum.

RTÜK BAŞKANI EBUBEKİR ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, şiddetin her zaman karşılarında olduğunu söyledi ve X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün dikkat çektiği üzere ülkemizdeki dizi film sektörü, zaman zaman çıtayı aşarak kadına yönelik şiddet konusunda sınırları zorluyor.



Mücadelemizi kararlılıkla sürdürerek son dönemde şiddet içeren, millî ve manevi değerlerimizi tahrip eden yayınlara ağır müeyyideler uyguladık ve uygulamaya devam edeceğiz.



Yayınlardaki kadına yönelik şiddete tahammülümüz yoktur. Hiç kimse reyting uğruna kadına yönelik şiddeti kanıksatamaz. Şiddetin karşısında Biz varız.