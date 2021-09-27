RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Gündüz kuşağı programlarını kaldırmayı düşünmüyoruz

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gündüz kuşağı programlarını kaldırmayı düşünmediklerini ancak içeriklerin kamu yararına evrilmesi gerektiğini söyledi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık’a açıklamalarda bulundu.

Tuğba Kalçık, RTÜK Başkanı Şahin'e, "Kadın programları da son günlerde çok gündeme geliyor. Buna yönelik bir düzenleme düşünüyor musunuz?" diye sordu.

KADIN PROGRAMLARIYLA İLGİLİ MERAK EDİLENLERİ YANITLADI

Gündüz kuşağı programlarının çok reyting aldığını belirten Şahin, bu yapımlarla ilgili çok fazla şikayet geldiğini söyledi.

"AŞIRIYA KAÇANLARA CEZA VERMEK ZORUNDA KALDIK"

"Geçtiğimiz günlerde aşırıya kaçanlara ceza vermek zorunda kaldık." diyen Şahin, kadın kuşağı programlarının içeriğinin dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

"KALDIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Açıklamalarına devam eden Ebubekir Şahin, bu programları kaldırmayı düşünmedikleri ancak sunucular ve kanallarla bir toplantı yapmayı planladıklarını açıkladı.

"ÇOK REYTİNG ALAN VE İZLENEN BİR DİLİM"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Kadın kuşağı çok reyting alan ve izlenen bir dilim. Kadınlarımız da izliyor, çocuklarımız da. Bize bu programlarla ilgili çok fazla şikayet geliyor. Geçtiğimiz günlerde aşırıya kaçanlara ceza vermek zorunda kaldık. Bu programların içeriğini dönüştürmemiz gerekiyor. Tüm bu programları yapanlarla ve kanallarla bir toplantı yapmayı planlıyoruz. Programları kaldırmayı düşünmüyoruz ama içeriğinin mutlaka kamu yararına olacak şekilde evrilmesi gerekiyor. Yakın zamanda bunun için gerekli adımları da atacağız."