RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran'la ilgili yayın yasağına dair açıklama yaptı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, yayın yasağın rağmen Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran haberlerine dair yeni gelişmeleri haber yapan medya kuruluşlarının tespit edildiği açıkladı.

İHA

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursuna gidip bir daha eve dönmeyen 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Tüm ülke tarafından takip edilen soruşturmaya Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı tarafından yayın yasağı getirildi.

YAYIN YASAĞINA RAĞMEN PAYLAŞIMLAR DURMADI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya üzerinden paylaşılan teyitsiz bilgi ve her iddianın haberleştirilmesiyle Narin Güran soruşturmasının hassasiyetinin zedelendiği gerekçesiyle yayın yasağının getirildiğini açıkladı.

Yayın yasağına rağmen Narin Güran soruşturmasında yaşanan yeni gelişmeler medyaya yansıdı.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN AÇIKLAMA YAPTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran haberleri için Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararına ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

"YAYIN YASAĞINI İHLAL EDENLER TESPİT EDİLDİ"

Şahin, kayıp Narin Güran haberleriyle ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı aldığını hatırlatarak, "Ancak söz konusu olayla ilgili yeni gelişmeler olmuş ve birçok medya hizmet sağlayıcının bu gelişmelere ilişkin haberler yaparak yayın yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir.

"YASAĞI İHLAL EDENLERE EN AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"

Konunun hassasiyetine binaen bütün medya hizmet sağlayıcıların alınan yayın yasağı kararına uygun hareket etmesi gerekmektedir. Aksi taktirde yayın yasağını ihlal eden kuruluşlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)