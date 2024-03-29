RTÜK Başkanı Şahin'den siyasi reklam yasakları uyarısı

ensonhaber.com
Türkiye'nin gündeminde yerel seçimler var...
Sahada adayların hummalı çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan hazırlıklar da tamamlanıyor.
Reklam yasakları bu gece başlayacak
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, reklam yasaklarının bu gece yarısı itibarıyla başlayacağını açıkladı.
"Önemle hatırlatırız"
Ebubekir Şahin, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Değerli yayıncı dostlarımız, YSK kararları gereği bugün saat 23.59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanması yasaktır. Ayrıca medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, yarın saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabileceklerdir. Önemle hatırlatırız.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış