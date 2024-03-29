RTÜK Başkanı Şahin'den siyasi reklam yasakları uyarısı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belirlediği siyasi reklam yasaklarına bu gece yarısı itibarıyla başlanacağını hatırlattı.

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Türkiye'nin gündeminde yerel seçimler var...

Sahada adayların hummalı çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan hazırlıklar da tamamlanıyor.

Reklam yasakları bu gece başlayacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, reklam yasaklarının bu gece yarısı itibarıyla başlayacağını açıkladı.

"Önemle hatırlatırız"

Ebubekir Şahin, yaptığı açıklamada şunları söyledi: