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    RTÜK Başkanı’ndan Sezen Aksu ve Tarkan yanıtı

    RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, Sezen Aksu ve Tarkan’ın şarkıları için TV kanallarının uyarıldığını sürdü. Taşcı’ya cevap RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den geldi. Şahin, “talimat yok” dedi.
    • İHA
    • 18.02.2022 - 13:56
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    RTÜK Başkanı’ndan Sezen Aksu ve Tarkan yanıtı

    Sezen Aksu’nun, “Şahane Bir Şey Yaşamak” şarkısında geçen “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e” sözleri üzerine başlayan tartışmalar yeni bir boyut kazandı.

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, özellikle muhalefet partilerinin büyük beğenisini kazanan Tarkan’ın “Geççek” şarkısından yola çıkarak “TV kanallarına yayınlanmaması talimat gidebilir” dedi, oradan da Sezen Aksu için atıfta bulundu.

    “SEZEN AKSU’YU YAYINLAMAYIN TALİMATI VERMİŞ”

    Sosyal medyada bir paylaşım yapan Taşcı, “RTÜK, sevgili Tarkan’ın müthiş şarkısını sessizce, sarayı pür dikkat dinliyor televizyonlara göstermeyin talimatı verip vermemek için! Hatırlatalım RTÜK kanallara Sezen Aksu’yu yayınlamayın talimatı vermiş, Erdoğan ‘Muhatabım Sezen Aksu değildir’ deyince de açığa düşmüştü.” ifadelerini kullandı.

    RTÜK Başkanı’ndan Sezen Aksu ve Tarkan yanıtı #1

    “HAYAL DÜNYANIZA İNANANLAR OLDUĞU İÇİN CEVAP VERİYORUM”

    Bu iddialara RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den cevap geldi.

    Sezen Aksu’nun şarkısına ilişkin RTÜK’ün televizyon kanallarına hiçbir şekilde talimatının olmadığını dile getiren Şahin, “Devamlı kamuoyunu yanlış bilgilendirme alışkanlığınıza cevap vermek normalde huyum değildir ama hayal dünyanıza inananlar olduğu için cevap veriyorum. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Sezen Aksu’nun şarkısına dair RTÜK’ün hiçbir şekilde TV’lere bir talimatı olmamıştır.” dedi.

    RTÜK Başkanı’ndan Sezen Aksu ve Tarkan yanıtı #2

    RTÜK Başkanı’ndan Sezen Aksu ve Tarkan yanıtı #3


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