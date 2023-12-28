RTÜK harekete geçti! Kızıl Goncalar dizisine ceza kesildi... Ekranda olmayacak Son günlerde sosyal medyada infiale yol açan Kızıl Goncalar dizisi hakkında harekete geçen RTÜK, 2 kez program durdurma cezası verdi.

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ensonhaber.com

Türkiye'de dini değerler üzerinden provokasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Sosyal medya ve televizyon ekranlarında dini değerler sıkça hedef alınıyor.

Yapılan paylaşımlar, replikler ve dizi/film konularında, Müslümanları aşağılayan ifadeler kullanılıyor.

FOX TV'de Müslümanlar hedef oldu

Bunun bir örneği de Amerikan sermayeli FOX TV ekranlarında yaşanıyor.

Milli ve manevi değerlerin hedef alındığı ‘Kızıl Goncalar’ adlı dizide, muhafazakar ve seküler çatışması ele alınıyor.

Müslümanları bağnaz olarak gösteren dizide, İslam karşıtı sözler de yer alıyor.

Tepkiler çığ gibi büyüdü

Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları harekete geçerek tepki göstermeye başladı ve bu durum kamuoyunda infiale neden oldu.

Ardından RTÜK harekete geçti ve diziyle ilgili inceleme başlatıldı.

2 hafta ekranlarda yok

Bugün ise karar çıktı. Söz konusu diziye ceza kesildi.

Toplumun milli ve manevi değerlerine" aykırılıktan yüzde 3 idari para cezası, 2 kez de program durdurma cezası verildi.