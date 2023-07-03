RTÜK, ‘kırmızı çizgilerimiz’ deyip uyardı Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca internet tabanlı platformlarda son zamanlarda fazlaca yayıncılık ilkeleri ihlali yapıldığı belirtilerek, yapıcı uyarılara riayet edilmemesi halinde en ağır müeyyidelerin uygulamasından çekinilmeyeceği ifade edildi.

AA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bir açıklama yayınladı, kurumun 'kırmızı çizgileri'ni sıraladı…

Dijital platformların uyarıldığı açıklamada, özellikle LGBT içeren, terörü öven ve mizah programlarında hakaret içerikli yayın yapanlara en ağır yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

Geleneksel yayıncılığın yanı sıra internet tabanlı platformlarda son zamanlarda yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiği kaydedildi.

O platformlar yakından izleniyor

RTÜK'ün; Türkiye'deki radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini düzenleyip denetlediği, radyo ile televizyonların lisans, frekans ve benzeri işlemlerini kanuni olarak düzenlediği, yayın içeriklerinin de denetiminden sorumlu olduğu anımsatıldı.

Açıklamada RTÜK'ün, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık alanında içerik denetimlerine hız verdiği, izleme uzmanlarınca bahse konu platform yayınlarının dikkatle takip ettiği vurgulandı.

En ağır yaptırımlar uygulanacak

Son dönemde bu platformlara ilişkin çokça şikayet alındığı, bu platformlarda son zamanlarda fazlaca yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiği kaydedilen açıklamada, gerekli hallerde "en ağır müeyyidelerin uygulamasından çekinilmeyeceği" belirtildi.

RTÜK'ün kırmızı çizgilerinin sıralandığı açıklamada, milli güvenlikten taviz vermeyen Kurul'un yayınlarda terör ve terör propagandası ile, çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine asla müsaade etmeyeceği kaydedildi.

'Milli ve manevi değerler'

Yayınlarda kadın ve çocuk istismarına geçit vermeyen Üst Kurul'un yaşlılara, engellilere ve dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yaptığı, milli ve manevi değerler gözetilerek, aile kurumuna halel getirecek zararlı yayın içeriklerine karşı son derece duyarlı olduğu, geleceği tehdit eden madde bağımlılığıyla kıyasıya mücadele ettiği vurgulandı.

"Kabul edilemez"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Aile kurumumuzu incitici, manevi ve kültürel değerlerimize saldıran, toplumsal sağlığı tehdit eden sapkın ilişkiler içeren, mizah programlarında dini değerlerimize hakaret eden, devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde yapılan yayınlar kabul edilemez.

"İyi niyetli çabalarımızı dikkate alın"