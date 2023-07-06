RTÜK, Merdan Yanardağ'ın sözlerini affetmedi! Tele 1'e 7 gün yayın durdurma yasağı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Merdan Yanardağ'ın canlı yayında bölücü terör örgüt elebaşını övdüğü, yargı organlarını aşağıladığı, toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle Tele 1'e, 7 gün yayın durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verdi.

AA & Ensonhaber

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), izleme raporlarını görüşmek üzere haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda ise Tele 1 önemli konu başlığı oldu.

Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın, "canlı yayında binlerce insanın hayatını kaybetmesinden sorumlu, 'bebek katili' terörist başını öven ve şirin gösteren" sözlerine ceza geldi.

"Devletin yargı organlarını alenen aşağıladı"

Konuya ilişkin RTÜK'ten açıklama geldi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Yapılan inceleme sırasında, mahkemece 'teröristbaşı' olarak tescillenen, toplum tarafından da 'teröristbaşı' olarak kabul edilen şahsı mağdur ilan etme çabası RTÜK üyelerinin tespitleri arasında yer aldı. Türk hukuk sistemince yargılanan teröristbaşı hakkında 'elinde rehin olarak tutmuşsun' sözleri ile devletin yargı organlarını alenen aşağılayan Yanardağ'ın yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği tespit edildi.

"Toplumda infial uyandıracak nitelikte"

RTÜK toplantısında ayrıca, Yanardağ'ın, 'çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof olmuş, çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor, siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir.' ifadeleri ile terör suçundan hüküm giymiş ve ömür boyu hapse mahkum edilmiş bir suçluyu övmesinin toplumda infial uyandıracak nitelikte olduğuna karar verildi.



Yanardağ'ın 'Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor.' sözleriyle bağımsız Türk mahkemelerini hiçe sayarak, bir hükümlünün serbest bırakılması gerektiğini savunması, yargıya karşı toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmek olarak değerlendirildi.

Tele 1'e bir hafta yayın durdurma cezası

Açıklamada, müzakereler sonunda, 6112 sayılı Radyo Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un "Yayın Hizmeti İlkeleri"ni düzenleyen maddesini ihlal ettiği belirlenen Tele 1'e, 7 gün yayın durdurma ve üst sınırdan para cezası verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Merdan Yanardağ ne söyledi?

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Merdan Yanardağ, teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısı yaptı.

Yanardağ, Öcalan'ı siyasi mahkum olarak tanımlayarak skandal ifadeler kullandı.

25 yıldır cezaevinde olan Öcalan için, “70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye’de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor.” dedi.

Yanardağ, tecritin kaldırılmasını gerektiğini de savundu ve şu ifadeleri ekledi:

“Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Gözaltına alınan Yanardağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kararın ardından CHP, HDP ve İyi Parti gazeteciye sahip çıktı. Ancak terör sevici açıklamalar cezasız bırakılmadı.