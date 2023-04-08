RTÜK ve KVKK'ya ilişkin TBMM kararları Resmi Gazete'de Boş bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na birer üye seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

AA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda boş bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na (KVKK) 6 Nisan'da birer üye seçimi yapıldı.

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubuna düşen bir üyelik için TBMM Genel Kurulu'nun 6 Nisan'daki 86'ncı birleşiminde yapılan oylamada Tuncay Keser'in RTÜK üyesi olması kararlaştırıldı.

TBMM Genel Kurulu'nun aynı birleşiminde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 21'inci maddesine göre KVKK'de boş bulunan bir üyelik için yapılan seçimin sonucunda da Cennet Alas Şekerbay, KVKK üyeliğine seçildi.

TBMM'nin tatile girmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM'nin dün itibarıyla tatile girmesine ilişkin alınan TBMM kararı da Resmi Gazete'de yayınlandı.

Meclis, 14 Mayıs Pazar günü yapılması kararlaştırılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçların Yüksek Seçim Kurulu'nca ilanını takip eden 3'üncü gün saat 14.00'te yeniden çalışmalara başlayacak.

Söz konusu karar, TBMM Genel Kurulu'nun 5 Nisan 2023 tarihli 85'inci birleşiminde verildi.