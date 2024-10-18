RTÜK’ten gündüz kuşağı programları için yeni karar

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Taciz, tecavüz, ihanet ve çarpık ilişkilerin sıkça işlendiği gündüz kuşağı programları için yeni bir karar alındı.

Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısıyla ve milli- manevi değerlerle uyuşmayan konuların işlendiği, uygunsuz davranışların meşrulaştırıldığı bu programlar, vatandaşlar tarafından sıkça eleştiriliyordu.

Şikayetlerin artmasıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sabah programlarına ilişkin alınan yeni kararları resmi sitesinde yayınladı.

Yeni Etik İlke kararlarına uymayan programlar için ise ağır yaptırımların uygulanacağı duyuruldu.

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI İÇİN ALINAN KARARLAR

RTÜK sitesinde yayınlanan kararlar ise şöyle:

Özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesi doğrultusunda kişilerin özel hayatına ilişkin bilgi, belge ve kayıtlar kesinlikle yayınlanmayacaktır.



Katılımcılar kendilerinin ya da üçüncü kişilerin özel hayatlarına ilişkin konularda beyanda bulunmaya zorlanmayacaktır.



Program sunucusu ve program konuğu uzmanlarla stüdyo konuklarının yorum ve ifadeleriyle katılımcılara karşı psikolojik şiddet uygulamalarına müsaade edilmeyecektir.

ÇOCUK, GENÇ VE ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER KONUK ALINMAYACAK

Kuşak programında kullanılan yorum ve ifadelerle seçilecek program içeriği toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olmayacak, toplumsal yaşam alanı içerisinde sergilenemeyecek söz ve davranışlara izin verilmeyecektir.



Türkçenin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına izin verilmeyecektir.



Kuşak programlarında çocuklar, gençler ve zihinsel engelli bireyler stüdyoya ya da canlı bağlantıya hiçbir surette konuk olarak alınmayacaktır.

CİNSEL TACİZ, TECAVÜZ YAYINLARI YAPILMAYACAK