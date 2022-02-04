RTÜK'ten gündüz kuşağı programlarına ceza

Yayınlarındaki ihlaller nedeniyle gündüz kuşağı programlarının tamamı için RTÜK tarafından ceza müeyyidesi kararı alındı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurul (RTÜK) toplantısında, vatandaşlardan yoğun bildirim alan yayınlar hakkında uzmanların hazırladığı raporlar ele alındı.

Çeşitli kanallarda yayınlanan kuşak programlarının hemen hemen hepsinde ihlal gören RTÜK, ceza kararı aldı.

5 PROGRAMA İDARİ PARA CEZASI

Ceza kesilen programlar arasında FOX'ta yayınlanan, 'Fulya İle Umudun Olsun' programı, Show Tv'nin 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programı, Beyaz TV'de yayımlanan 'Hayatta Her Şey Var' adlı program, Star TV'nin 'Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde' isimli program ile ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da' programı yer aldı. Bu kanallara yayınlarındaki ihlaller sebebiyle idari para cezası uygulandı.

İKİ DİZİ VE SURVIVOR ALL STAR'A DA CEZA

Toplantıda; FOX'da yayınlanan 'Yasak Elma' dizisi de masaya yatırıldı. Dizide yer alan evlilik dışı çarpık ilişkilerin olağanmış gibi gösterilmesi ile karakterler arası seviyesiz diyalogların aile kurumuna zarar verdiği kanaatiyle hareket eden RTÜK, kuruluşa idari para cezası uyguladı. Kanal D’nin 'Yargı' dizisinde ise yayında bolca kullanılan silahlı şiddet görüntülerinin bireylerde duyarsızlaşmaya ve şiddetin kanıksanmasına yol açabileceğine karar verilerek, idari para cezası verildi.

TV 8’in 'Survivor All Star' programını görüşen Üst Kurul, yarışmada yer alan gergin tartışma ortamlarında kişiler arasında geçen hakarete varan incitici ve yaralayıcı ithamların, saldırgan tutumların, çocuk ve gençler üzerinde olumsuz etki edebilecek türden davranışlar olduğuna karar verdi. Yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiğini belirleyen RTÜK, yayıncı kuruluşa idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

HALK TV, TELE 1 VE VIRGIN RADYO'YA DA CEZA KESİLDİ

Ayrıca Halk TV'ye 'İki Yorum' programında Levent Gültekin'in sözleri, TELE 1'e de '18 dakika' adlı programında Merdan Yanardağ'ın sözleri nedeniyle idari para cezası verildi. RTÜK ayrıca, Virgin Radyo'ya 'Mesut Süre İle Rabarba' programında alkol kullanımını ve kumar oynamayı özendirici nitelikte yayın yapıldığı gerekçesiyle idari para cezası yaptırımı uyguladı.

İHLALLER DEVAM EDERSE YAPTIRIMLAR AĞIRLAŞTIRILACAK

Yaptırımlara rağmen aynı ihlalleri yapmaya devam eden kuruluşlara yönelik müeyyidelerin ağırlaştırılacağı belirtildi.