Dolar
7.935
0.3084%
Euro
9.3003
0.0914%
Altın
1891.83
-0.5289%
Borsa
1185.34
-0.3321%
G. Altın
483.788
0.0277%
Bitcoin
90458.46
-0.4414%
EXEN Coin
11.89
-2.58%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    RTÜK'ten 'Spotify' açıklaması

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu(RTÜK), dijital müzik uygulaması Spotify'ın yasal süre içerisinde müracaatını yaptığını ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklara başladığını duyurdu.
    • DHA
    • 15.10.2020 - 13:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    RTÜK'ten 'Spotify' açıklaması

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijiyal müzik uygulaması olan Spotify ile ilgili açıklama yaptı.

    "LİSANSLAMA HAZIRLIKLARI BAŞLATILDI"

    RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mevzuatımız gereği müzik alanında isteğe bağlı yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan Spotify yasal süre içerisinde müracaatını yapmış ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklara başlamıştır. Gerek ulusal gerekse uluslararası medya kuruluşları ile daima yasal çerçevede yapıcı ve diyaloga açık bir iletişim yürüten üst kurulumuz bundan sonra da aynı tavrını korumaya devam edecektir. Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir." denildi.

    RTÜK ten Spotify açıklaması #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir