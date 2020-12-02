RTÜK'ten Türk ordusuna yapılan hakarete ağır ceza

Devletin zirvesi ile vatandaşlardan yoğun tepki gören çirkin sözleri yayınlayan Habertürk’e, 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

RTÜK, Ebubekir Şahin'in başkanlığında toplanan Üst Kurul'da, Türk ordusuna yönelik sözlerin sarf edildiği Habertürk televizyonunun yayınını görüştü.

Vatandaş şikayetlerini de dikkate alan Üst Kurulun, İzleme ve Değerlendirme Dairesi uzmanlarının hazırladığı raporu incelediği bildirildi.

RTÜK, ALİ MAHİR BAŞARIR'IN İFADESİNİ DEĞERLENDİRDİ

RTÜK'ün, Habertürk televizyonunun 28 Kasım 2020 tarihindeki "Gerçek Fikri Ne?" isimli programına konuk olan Başarır'ın "… öyle bir noktadayız ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. Ben değer biçemiyorum, 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış. Birileri mandacı olmuş." ifadelerini de değerlendirdiği ifade edildi.

Müzakerelerde, yayındaki sözlere karşı programın diğer katılımcıları Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve Hilmi Daşdemir'in itiraz ederek tepkilerini sert bir şekilde dile getirmelerine rağmen, sunucunun konuklarına nazaran CHP'li Başarır’ın açıklamalarına karşı ciddi bir şekilde tepki vermediğinin, açık bir şekilde itiraz etmediğinin görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Başarır'ın yayın esnasında yaptığı açıklamalara ilişkin özür beyanında bulunmadığının da tespit edildiği vurgulandı.

CHP'li vekil Ali Mahir Başarır: Devletin ordusu Katar'a satılmış- İZLE

5 KEZ PROGRAM DURDURMA VE EN ÜST SINIRDAN PARA CEZASI VERİLDİ

Uzman raporunda yer alan, yayındaki ifadelerin Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk Silahlı Kuvvetlerini aşağılamaya yönelik görüşünü onaylayan RTÜK'ün, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde yer alan "Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz." ilkesinin ihlali nedeniyle yayıncı kuruluş hakkında 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdiği açıklandı.

Televizyon kanalına, kanundaki aynı maddeyi bir yıl içerinde yeniden ihlal etmesi durumunda 10 gün yayın durdurma cezası verilebileceği, aynı yıl içerisinde üçüncü tekrarda ise yayıncının lisansının iptal edilebileceği de bildirildi.

HABERTÜRK, ALDIĞI CEZAYLA İLGİLİ BİR AÇIKLAMA YAYINLADI

Öte yandan Habertürk TV, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın katıldığı tartışma programında kullandığı ifadeler nedeniyle kendilerine ceza verilmesine tepki gösterdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan para cezasına çarptırılan kanal, haberturk.com.tr ve ana haber bülteninde şu açıklamayı yayınladı:

"RTÜK'ün bugün CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın canlı yayınlanan tartışma programında kullandığı ve kanalımızın görüşlerini yansıtmayan ifadeler dolayısıyla Habertürk TV'ye verdiği ceza, programı izleyen her hakkaniyet sahibi izleyicinin kabul edeceği gibi, sadece haksız ve hukuka aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda katılımcı demokrasiye ve çoğulcu yayıncılığa yönelik bir infaz kararıdır.

Habertürk TV sürdürdüğü tarafsız, objektif ve çoğulcu yayıncılık anlayışı gereğince katılımcı demokrasinin hakkıyla işleyebilmesi için farklı siyasal görüşteki konukları ile ülke gündemindeki meseleleri tartışan bir yayın organıdır.

Yayınlarımızda yayıncılık ile ilgili Anayasal, yasal ve ahlaki ilkelere maksimum özen gösterilmekte ve ayrıca evrensel yayıncılık ilkeleri de her zaman göz önüne alınmaktadır. Nitekim bu özelliğimiz kamuoyu tarafından takdir ve tasvip edilmekte ve bu sebeple de her yıl ülkenin en çok izlenen haber kanalları arasında zirvede yer almaktayız.

Belirtmek isteriz ki RTÜK'ün verdiği bu karar sadece Habertürk TV'ye uygulanan haksız bir müeyyideden ibaret değildir. Mesele özü itibarıyla demokratik, çoğulcu ve katılımcı yayıncılığın ülkemizdeki geleceği ile ilgilidir.

Bu bilinçle; bu haksız, hukuka aykırı ve antidemokratik müeyyideye karşı her türlü yargısal denetime başvuruda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Habertürk'ten RTÜK'ün verdiği ceza ile ilgili açıklama- İZLE



Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı

NE OLMUŞTU?

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, Habertürk'te bir tartışma programına katılmıştı.

CHP'li vekilin, katıldığı programda Türk ordusuna yönelik ifadeleri tepkiyle karşılanmıştı.

Başarır'ın, "Öyle bir noktadayız ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. Ben değer biçemiyorum, 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış. Birileri mandacı olmuş." sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Ayrıca yayıncı kuruluşa da 5 kez program durduma ve en üst sınırdan para cezası uygulanmıştı.