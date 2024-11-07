RTÜK'ten TUSAŞ'a yönelik yayın yasağına ilişkin açıklama

DHA

Türkiye TUSAŞ'a yönelik saldırı ile sarsıldı.

Saldırı sonrası yaşananlara ilişkin açıklamalar gelmeye devam ederken RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"YAYIN YASAĞINA UYMAYAN TELEVİZYONLARIN TAMAMINA MÜEYYİDE UYGULANMIŞTIR"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından getirilen yayın yasağına uymayan televizyonlara değinen Şahin, devamında şu ifadelere yer verdi:

Bugünkü Üst Kurul toplantımızda yayın yasaklarıyla alakalı verilen kararlarla ilgili yanlış anlamaları giderici ve tarafları doğru bilgilendirici şu açıklamayı yapmayı doğru buluyorum: Göz bebeğimiz olan milli savunma şirketimiz TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısından sonra getirilen yayın yasağına uymayan televizyonların tamamına müeyyide uygulanmıştır. Söz konusu yayın yasağına uyarak titiz ve temiz yayın yapan kanallara ise haksızca ceza verilmesi düşünülemez. Bu gerçeği atlayan Üyelerimizin dikkatini çeker, sorumlu davranan yayıncılarımıza da ayrıca teşekkür ederim.

'NARİN GÜRAN DAVASI'NA İLİŞKİN "DÜNKÜ UYARILARIMIZIN DİKKATE ALINMASINI BİR KEZ DAHA HATIRLATIYORUM" UYARISI

Diğer yandan, RTÜK Başkanı Şahin, Diyarbakır'daki Narin Güran cinayeti davasına ilişkin de medya mensuplarına uyarıda bulunarak şu ifadeleri kullandı: