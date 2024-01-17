RTÜK'ün yeni üyesi Ahmet Can Buğday oldu

AA & Ensonhaber
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanan Genel Kurul'da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) boş bulunan 1 üyelik için seçim gerçekleştirildi.
İYİ Parti kontenjanından seçilecek üye için Ahmet Can Buğday ve Hüseyin Raşit Yılmaz aday gösterildi.
Ahmet Can Buğday yeni üye oldu
Yapılan gizli oylamada toplam 344 oy kullanılırken Ahmet Can Buğday 306 oy, Hüseyin Raşit Yılmaz 7 oy aldı.
Yapılan oylamada 30 oy geçersiz, bir oy da boş sayıldı.
Bu sonuçla Ahmet Can Buğday, RTÜK'ün yeni üyesi oldu.
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