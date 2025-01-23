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Haber Merkezi

Yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile bir araya geldi.

Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi tören düzenlendi.

Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Kagame, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı.

Görüşmeye ilişkin edinilen bilgilerde, görüşmeler kapsamında çeşitli anlaşmalara imza atılacağı öğrenildi.

ZİYARETE İLİŞKİN DETAYLAR

Ziyarete ilişkin detayları İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Açıklamada Altun, Ruanda Devlet Başkanı Kagame'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirtmişti.

İLK RESMİ ZİYARET

Ziyaretin, Türkiye ve Ruanda arasında cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilecek ilk resmi ziyaret olduğunu bildiren Altun, devamında şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin güçlendirilmesi konusunda atılacak adımların yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek.

Ayrıca, daha sonra Kagame onuruna resmi akşam yemeği verecek.