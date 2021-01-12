Ruberu ne demek Ruberu talimatı nedir? Ruberu ne anlama geliyor?

Ruberu ne demek Ruberu talimatı nedir? Ruberu ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, WhatsApp uygulaması ile ilgili açıklamalarda bulunurken "Ruberu" kelimesini kullandı. Vatandaşlar ruberu ne demek, ruberu talimatı nedir merak ediyor.

WhatsApp gizlilik sözleşmesinin yenilenmesi ülke gündeminde değerlendirilmeye devam ediyor.

Yeni sözleşme hamlesi, AK Parti MYK toplantısında da masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti kurmaylarına verdiği ‘Ruberu’ talimatı en çok aranan kelimelerden biri oldu.

Günlük hayatta fazla kullanılmayan Ruberu kelimesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ruberi ne demek, ruberu talimatı nedir araştırılıyor..

RUBERU NE DEMEK?

Rûberû kelimesi Farsça olup ve"Yüz yüze" anlamına gelmektedir.

RUBERU TALİMATI NEDİR?

Ruberu kelimesi son zamanlarda siyasetçilerin açıklamalarıyla gündem oldu.

WhatsApp’ın aldığı karar, Türkiye'de en önemli gündem maddelerinden biri hâline gelirken, AK Parti MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu değerlendirme de dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetçilere WhatsApp’ın yerine Ruberu yani yüz yüze görüşme yapılması gerektiğini açıkladı.