Rubik Küpü nedir? Rubik Küpü nasıl çözülür? Zeka küpü kolay çözme yöntemi

Her dönem insanların ilgisini çeken popüler zeka oyunu rubik küpü çözümü nasıl yapılır merak ediliyor. İşte Rubik Küpü yani Zeka Küpü ile ilgili aklınızdaki soruların cevapları...

Zeka küpü renkleri ile eğlenceli görünse de çözülmesi okadar zordur. Hatta o kadar zordur ki internet arama motorlarında trend aramalar arasında zeka küpü nasıl yapılır ve zeka küpü nasıl çözülür soruları sürekli aranmaktadır.

RUBİK KÜPÜ NEDİR?

Renklere boyanmış küplerin bir araya getirilmeye çalışıldığı bir tür zeka oyunu zeka küpü olarak bilinse de asıl ismi rubik küpüdür.

Zeka küpü, 26 küçük farklı renk guruplarına boyanmış küp parçalarının birleşmesi ile oluşan tam bir küptür.

1974 yılında Macar heykeltıraş ve mimar Ernö Rubik tarafından “sihirli küp” adıyla geliştirilen oyuncak, Budapeşte’den başlayan yolculuğunda 80’li ve 90’lı yılların başında dünya genelinde milyonların ilgisini çekmiş, 1980 ve 1981’de İngiltere’de iki yıl üst üste Yılın Oyuncağı seçilmiştir.

RUBİK KÜPÜ NASIL ÇÖZÜLÜR?

İnsanların yanı sıra robot bilimi ile uğraşan bilim adamları Rubik Küpü çözen robotlar üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Dünya genelinde robotların çözdüğü Zeka küpü süresi 5.27 saniye olarak kayıtlara geçmiştir.

Rubik küpünü bu kadar ilginç ve karmaşık yapan şey, üç boyutta da döndürülebilmesidir.

Küpün her yüzü hem saat yönünde hem de tersinde döndürebilmektedir. Her dönüşte ortaya yüzlerce farklı kombinasyon çıkmaktadır.

ZEKA KÜPÜ KOLAY ÇÖZME YÖNTEMİ

1. Küpünüzü tanıyın. Örneğin; beyaz sarının, turuncu kırmızının yeşil de mavinin karşısındadır. Merkez parçada yer alan renkler genelde birbirlerine karşı yönde bulunur.

2. Beyaz bölümü çözün. Küpün üst yüzünde beyaz bir artı oluşturmak bir sonraki aşamayı kolaylaştırır.

3. Beyaz köşeleri çözün. Köşe parçaları bir beyazın yanında iki tane diğer rengi içerecektir.

4. Orta katmanı çözün. Böylece alt iki katmanın renkleri birbirine uyacak.

5. Sıra üst bölümde… Küpünüzün üstünde sarı bir haç elde etmeye çalışın ve ardından tüm sarıları üst yüzeyde toplamaya çalışın.

6. Sarı köşeleri dikkatlice yerleştirin. Sarı olması gereken üst yüzeyi, en az iki köşe doğru noktaya gelene kadar döndürün.

7. Son olarak, merkez parçayı renge uygun bir şekilde denk getirin.