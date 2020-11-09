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    Ruhani seçimi kazanan Biden'a mesaj yolladı

    Ruhani seçimi kazanan Biden'a mesaj yolladı

    Amerika'daki tartışmalı başkanlık seçimlerini kazanan Biden'a, İran'dan "Yeni yönetim eskisinin hatalarını gidermeli" mesajı geldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2020 - 07:46
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 08:41
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    ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini, Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump'ın karşısına çıkan Demokrat Parti adayı Joe Biden kazandı.

    Posta ile yollanan oylar nedeniyle 5 gün süren sayımın ardından başkanlık yarışını kazanan Joe Biden'a, birçok ülkeden kutlama mesajları gelmeye başladı.

    Donald Trump döneminde İran'ın iflasa sürüklendiğini belirten ve seçim sonuçlarını yakından takip eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Biden'a mesaj yolladı.

    Ruhani seçimi kazanan Biden a mesaj yolladı #1

    "AMERİKALILAR İRAN'I EZDİRMEDİ"

    Amerika’da seçilen yeni yönetimin eskinin hatalarını gidermesi gerektiğini söyleyen Ruhani, “Trump’ın zarar veren politikasına Amerikan halkı tarafından karşı çıkıldı.” diyen Ruhani, yeni yönetimin geçmiş hataları gidermek için bu fırsatı kullanması gerektiğini kaydetti.

    YENİ BİR ŞANS

    Ruhani, İran’ın dünyayla yapıcı ilişkiden yana olduğunu da vurguladı.
    Biden, Tahran’ın şartlarına uyması durumunda İran’la Batılı ülkeler arasında başkan yardımcılığı döneminde varılan nükleer anlaşmaya dönüleceği taahhüdünde bulunmuştu.

    Trump’ın anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran kademeli olarak anlaşmaya yönelik yükümlülüklerinden geri adım atmaya başlamıştı.
    Ancak İranlı yetkililer Tahran’ın haklarına saygı gösterilmesi durumunda bu politikanın değiştirilebileceğini belirtmişti.

    Ruhani, İran halkının kahramanca direnişinin maksimum baskının da başarısızlığa mahkum olduğunu gösterdiğini söyledi.

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