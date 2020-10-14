Ruhsar Pekcan: Yetki belgesi almadan emlakçılık yapılamayacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yetki belgesi almadan emlakçılık yapılamayacağını, belgesi olmayan işletmelerin ilan sitelerine üye olamayacağını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabı üzerinden Taşınmaz Ticareti Düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"EMLAKÇILIK DÜZENLEMESİ KAYIT DIŞILIĞI ÖNLEYECEK"

Bakan Pekcan açıklamasında, "Resmi Gazete'de yayınlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik değişikliği ile emlakçılık düzenlemesiyle hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz. Yetki belgesi almadan emlakçılık faaliyeti yapılamayacak. Belgesi olmayan işletmeler ilan sitelerine üye olamayacak.

ARACILIKTA YÜZDE 4 OLAN BEDEL DENETLENECEK

Emlak alım satımına aracılıkta yüzde 4 olan hizmet bedeli üst sınırı ile kiralamaya aracılıkta bir aylık kira bedeli olarak uygulanan hizmet bedeli üst sınırı etkin şekilde denetlenecek ve vatandaşlardan bu sınırların üzerinde hizmet bedeli tahsil eden emlakçılara idari yaptırım uygulanacak." dedi.

EN AZ 100 SAATLİK MESLEKİ EĞİTİM ALMAYANLAR ÜYE OLAMAYACAK

Bakan Pekcan’ın, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Değişikliği ile ilgili paylaştığı görselde ayrıca “En az 100 saatlik mesleki eğitim almayanlar ve mesleki deneyime sahip olmayanlar üye olamayacak. Taşınmaz ilanlarında tüketicileri yanıltıcı hiçbir bilgiye yer verilemeyecek.” bilgileri de yer aldı.