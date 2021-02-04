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    Ruhsar Pekcan'dan Diyarbakır annelerine ziyaret

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.
    • AA
    • 04.02.2021 - 15:55
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 16:25
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    Ruhsar Pekcan'dan Diyarbakır annelerine ziyaret

    Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin  oturma eylemi sürüyor.

    Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren ailelerle bir araya geldi.

    AİLELERE KARANFİL VERDİ

    Bakan Pekcan'ın karanfil verdiği aileler, çocuklarının dağa nasıl kaçırıldığını anlattı. Ailelerin yanında olduklarını belirten Pekcan, anne ve babaların en kısa sürede evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

    Dağa götürülen oğlu için oturma eylemi yapan baba Şevket Altıntaş, Bakan Pekcan'a, evlat nöbetini sürdüren ailelerin yaşadıklarını anlattığı kitabı "Diyarbakır Annelerinden Dünyaya"yı hediye etti.

    Ruhsar Pekcan dan Diyarbakır annelerine ziyaret #1

    Ruhsar Pekcan dan Diyarbakır annelerine ziyaret #2

    Ruhsar Pekcan dan Diyarbakır annelerine ziyaret #3

    Ruhsar Pekcan dan Diyarbakır annelerine ziyaret #4

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