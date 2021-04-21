Ruhsar Pekcan'ın görevine son verildi

Görevine son verilen Ruhsar Pekcan'ın kendi şirketinden bakanlık kurumlarına 9 milyon lira değerinde dezenfektan satışı yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iki yeni bakanlık kurulurken 3 yeni bakan ataması yapıldı.

Yaşanan bu kabine revizyonunda en dikkat çeken değişiklik ise Ticaret Bakanlığı'ndaki değişim oldu.

Ticaret Bakanlığı'na Ruhsar Pekcan'ın yerine Mehmet Muş getirildi.

9 MİLYONLUK SATIŞ

Pekcan'ın ismi ise son günlerde eşi Hakan Pekcan ile sahibi oldukları şirketten bakanlığın bazı kurumlarına yaptığı dezenfektan satışı ile gündeme gelmişti.

Söz konusu şirketten Ticaret Bakanlığı'nın belli kurumlarına 9 milyon TL değerinde dezenfektan satışı gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Pekcan'ın şirketinden yapılan açıklama ile bu iddialar kabul edilirken satışta düşük fiyat uygulandığı öne sürüldü.

"GÖREVİNE SON VERİLMİŞTİR"

Diğer yandan görev değişikliği için yayınlanan kararnamede, Ruhsar Pekcan için kullanılan "görevine son verilmiştir" ifadesinin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın iki ayrı bakanlığa ayrılmasıyla görevinden alınan Zehra Zümrüt Selçuk için kullanılmaması dikkat çekti.