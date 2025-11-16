Rum Başpiskopos Georgios, KKTC'nin 42. yıl dönümünde Türkiye'yi hedef aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

42 yıl önce kurulan KKTC, Kıbrıs Türk halkının Ada'daki siyasi yaşamını devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiği önemli bir dönüm noktası oldu.

KKTC'nin 42'nci kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlanırken Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios, skandal bir açıklamaya imza attı.

TÜRKİYE'YE İLİŞKİN ÇİRKİN SÖZLER

Georgios, 15 Kasım 1983'te kurulan KKTC'nin yasa dışı olduğunu iddia etti.

Georgios, "Bugün 42 yıllık yasa dışı varlığını dolduran sözde devletin, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklarında ilan edilmesini kınıyoruz. Bu, Türkiye'nin kalıcı hedefinin Kıbrıs'ın tamamen Türkleştirilmesi olduğunu hâlâ en şüpheci olanlara bile hatırlatan bir yıl dönümüdür." ifadelerini kullandı.

"15 KASIM 1983, VATANIMIZIN BEDENİNDE AÇIK BİR YARA OLARAK KALMAKTADIR"

Başpiskopos Georgios, "15 Kasım 1983, Kıbrıs Helenizm'ine karşı barışa ve adalete yönelik bir hakaret olmaya devam etmekte ve vatanımızın bedeninde açık bir yara olarak kalmaktadır." dedi.

"BÖYLE BİR ÇÖZÜM, İŞGALİ SONA ERDİRECEK"

Georgios, açıklamalarının devamında ise şu sözleri sarf etti:

Kıbrıs Kilisesi, Kıbrıs Cumhuriyeti halkının yanında dimdik durmakta, uluslararası kararlar ve insan haklarına saygı temelinde adil ve yaşayabilir bir Kıbrıs çözümünü amaçlayan her çabayı desteklemektedir. Böyle bir çözüm, işgali sona erdirecek ve tüm mülkiyet sahiplerinin ata topraklarına dönmelerine imkân sağlayacaktır.

"HER TÜRLÜ EYLEMİ DESTEKLEYECEĞİZ" VURGUSU

Halkımızı, Tanrı'ya olan inanç ve yüzyıllardır milletimizi destekleyen değerlere bağlılıkla mücadele ruhunu canlı tutmaya çağırıyoruz. Kıbrıs Kilisesi; adaletin, barışın ve adamızın özgürleşmesinin yeniden sağlanması yönündeki her türlü eylemi desteklemeyi bırakmayacaktır.



