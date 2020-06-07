Rum Kesimi'ndeki camiye Bizans bayrağı astılar

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde son bir haftadır camilere yönelik provakasyon saldırıları devam ediyor.

Limasol'da bulunan Köprülü Camii'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından, bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzlu Camii'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı.

SUÇLULAR DERHAL BULUNSUN

KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalat, yapılanın bir provakasyon olduğunu belirterek, olayı kınadı.

Atalay, suçluların derhal bulunması çağrısı yaptı.





