Rum yönetimi, Türkiye konusunda geri adım attı

Türkiye ile devam eden siyasi gerilim hakkında açıklama yapan Rum yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, "silahlı bir müdahale Kıbrıslı Rumların sonu olur" çıkarımında bulundu.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de attığı başarılı adımlar, bölgedeki çıkarlarına zarar görmesinden korkan güçleri rahatsız etmeye devam ediyor.

Son olarak Libya’yla imzalanan anlaşmaların ardından bölgedeki sondaj faaliyetleri başta olmak üzere resmi hakimiyet alanını genişleten Türkiye’nin başarısı, özellikle Rum kesimi tarafından kaygıyla karşılandı.

RUMLAR SİLAHLI DONANMA ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Rum kesimi Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunarak "Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini frenleyebilecek bir donanma kurulmalı." sözlerini sarfetti. Bölgede Türkiye aleyhine kurulacak silahlı bir donanmanın “Türk planlamalarını frenleyeceğini ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki davranışını keseceğini” iddia eden Angelidis’in bu sözleri , askeri kuvvette üst sıralarda yer alan Türkiye’yi etkilemezken tersine Rum kesimini endişeye sürükledi.

ANASTASIADIS GERİ ADIM ATTI

Rum kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, yaptığı açıklamada, “Eğer askeri çözüm yolunu seçersek bu bizim sonumuz olur.” ifadelerini kullandı.

Yunan medyasında yer alan haberde, Anastasiadis’in 1 Temmuz’da yayınlanacak söyleşisinden kısa kesitler yer aldı.

"TÜRKİYE'YE MÜDAHALE SONUMUZU GETİRİR"

Anastasiadis, “Askeri müdahale, Kıbrıs Helenizmi'nin sonu olacaktır. Türkiye ile girilecek bir savaş, tam anlamıyla bizim sonumuz olur. Bu istediğim bir şey değil. Türkiye ile olan farkları çözmenin tek yolu diplomasi” açıklamasında bulundu.

Rum kesimi cumhurbaşkanının bu sözlerinin ardından savunma bakanı sessizliğe bürünürken, Türkiye’nin askeri gücüne duyulan korku da bir kez daha gözler önüne serildi.