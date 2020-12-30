Rümeysa Kadak kimdir? Milletvekili Rümeysa Kadak kaç yaşında, nereli?

Asya'da en genç, dünya çapında ise ikinci en genç milletvekili olan Rümeysa Kadak, 2020 yılının en çok beğenilen beşinci milletvekili seçildi. Peki Rümeysa Kadak kimdir, kaç yaşında, kariyeri..

Rümeysa Kadak, 2018 seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak seçildi ve Türkiye’nin en genç milletvekili oldu.

2020 yılının en beğenilen beşinci milletvekili olan seçilen Rümeysa Kadak, azmi ve başarısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı’nda “Kâtip Üye” olarak halen görev almakta olan Rümeysa Kadak’ın öz geçmişi merak ediliyor.

İşte Rümeysa Kadak hakkında detaylar…

RÜMEYSA KADAK KİMDİR?

Rümeysa Kadak, 16 Mayıs 1996 yılından İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Malataya'lı olan Kadak, Türk siyasetçidir.

22 yaşında giren en genç milletvekili oldu. 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul 3. bölge milletvekilidir.

2014 yılında İhlas Anadolu Lisesi'ni bitirdi. Marmara Üniversitesi'nde İngilizce Öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencisidir. Kadak, 2016 yılında Marmara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcısı seçildi.

Türkiye ve Dünya münazara şampiyonlarının katıldığı dördü uluslararası, altı münazara turnuvasına koordinatörlük yaptı. Başkanlığını yaptığı Meridyen Münazara Kulübü, geçtiğimiz iki yıl içerisinde ulusal ve uluslararası pek çok ödül kazanırken Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri'nde de Yılın Eğitim Projesi Ödülü'ne layık görüldü.

Meridyen Derneği, KADEM, Organize Deliler, Okçular Vakfı gibi STK'larda aktif görev alarak projeler üretti. Aktif çalıştığı SK'larda bir ulusal, üç uluslararası projede aktif görev aldı. Kadak, halen Genç KADEM'de Proje Sorumlusu, Meridyen Derneği'nde ise Meridyen Genç Koordinatörü olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Eğitimine devam ederken Daily Sabah ve TRT World'de staj yapma fırsatı bulan Kadak'ın ilgi alanları arasında; röportaj yapmak, münazaralara katılmak, farklı kültürleri araştırmak bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilen Kadak, aynı zamanda Fransızca, Korece ve Almanca öğrenmektedir.