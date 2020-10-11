Dolar
7.8564
-1.0964%
Euro
9.2939
-0.6053%
Altın
1930.19
1.907%
Borsa
1165.7
1.322%
G. Altın
487.659
0.8718%
Bitcoin
86994.41
1.3553%
EXEN Coin
12.88
0.27%
19ºC
İstanbul
Açık 19 C
    Rumlardan KKTC’ye havai fişekli tahrik

    Rumlardan KKTC’ye havai fişekli tahrik

    Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) Derinya Sınır Kapısı’nda toplanan Rumlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafına havai fişek atmaya çalıştı.
    • İHA
    • 11.10.2020 - 22:51
    • Güncelleme : 11.10.2020 - 22:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Rum kesimi saldırı düzenledi.

    Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) Derinya Sınır Kapısı’nda toplanan Rumlar, havai fişekli eylem düzenledi.

    Eylemciler, yaktıkları hava fişekleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafına atmaya çalıştı.

    YANGIN ÇIKARDILAR

    Göstericilerin attıkları havai fişeklerin Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki otluk alana düşmesi sonucu yangın çıktı.

    Bölgedeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Polis tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, “Bu akşam saat 19.40 sıralarında, Derinya Bölgesi'nde Rum barikatı yakınlarında toplanan yaklaşık 100 kadar Rum eylemci, taşkınlık yaptıktan sonra havai fişek atarak, eylemlerine devam etmişlerdir.

    Rumlardan KKTC’ye havai fişekli tahrik VİDEO

    YANGIN DEVAM EDİYOR

    Atılan havai fişeklerden iki tanesinin ara bölgeye düşmesi sonucu ara bölgedeki arazide yangın meydana geldi. Yangın ara bölgede halen devam ediyor. KKTC Derinya Kara Geçiş kapısında gerekli güvenlik önlemleri alışmıştır” denildi.

    Rumlardan KKTC’ye havai fişekli tahrik #1

    Rumlardan KKTC’ye havai fişekli tahrik #2

    Rumlardan KKTC’ye havai fişekli tahrik #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir