Rus birlikleri hava saldırısının yapılacağı Tel Tamr'den çekildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki hava saldırıları öncesi, Tel Tamr'de bulunan Rus birlikleri bölgeyi terk etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), geçtiğimiz hafta sonu Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe-Kılıç operasyonu başlattı.

Hain terör örgütünün barındığı noktaları bombalayan Mehmetçik, yaklaşık 300'e yakın teröristi öldürdü.

Hava harekatı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz"

Erdoğan, gazetecilere verdiği demeçte kara harekatının da olabileceği sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin bugün yapılan grup toplantısında da, "Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab gibi çıbanbaşı yerleri bir bir halledeceğiz. Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken, bizim için en uygun vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz." ifadelerini kullandı.

Rus birlikleri saldırı öncesi bölgeden çekildi

Erdoğan'ın kara harekatı mesajının yanı sıra Türkiye'nin yakın ilişkiler sürdürdüğü Rusya'dan da 'Operasyonlarda Türkiye'nin yanındayız' mesajı gelmişti.

Türkiye'ye operasyonda destek veren Rusya'dan, bugün dikkat çeken bir hamle geldi.

Rus birlikleri, TSK'nın düzenlediği hava saldırıları öncesi güvenli sınır hattına yakın bir bölge olan Tel Tamr çevresinden çekildi.

Ayrıca Rus birliklerinin, çekilmekle kalmayıp bölgeyi terk ettiği de öğrenildi.