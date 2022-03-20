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    Rus bombalarıyla harabeye dönen şehir: Mariupol

    Rus ordusun saldırılarından en çok etkilenen kentlerden biri olan Mariupol, saldırıların ardından harabeye döndü.
    • İHA
    • 20.03.2022 - 21:59
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    Rus bombalarıyla harabeye dönen şehir: Mariupol

    Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 25 gündür aralıksız sürerken, Rus birlikleri çatışmanın en yoğun yaşandığı kentlerden biri olan Mariupol’de de sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor.

    Kentte Rus saldırılarının ardından çok sayıda sivil hayatını kaybederken, Ukrayna hükümeti Rusya'nın Mariupol'deki sivillere yönelik saldırılarını uluslararası mahkemeye taşıdı.

    HARABE ŞEHRE DÖNEN MARİUPOLDEN GÖRÜNDÜLER

    Saldırının ardından görüntülenen kentte, sokaklar, caddeler ve meydanların imha edilmiş araçlarla dolu olduğu ve bir çok binanın hasarlı olduğu görüldü.

    Rusya’nın hedefindeki Mariupol kenti harabeye döndü VİDEO

    Rus bombalarıyla harabeye dönen şehir: Mariupol #1

    Rus bombalarıyla harabeye dönen şehir: Mariupol #2

    Rus bombalarıyla harabeye dönen şehir: Mariupol #3

    Rus bombalarıyla harabeye dönen şehir: Mariupol #4

    Rus bombalarıyla harabeye dönen şehir: Mariupol #5

    Rus bombalarıyla harabeye dönen şehir: Mariupol #6

    Rus bombalarıyla harabeye dönen şehir: Mariupol #7

    Rus bombalarıyla harabeye dönen şehir: Mariupol #8


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