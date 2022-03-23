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    Rus bombardımanının ardından Mariupol'un havadan görünümü

    Rus ordusunun günlerdir hava, kara ve denizden bombaladığı Mariupol havadan görüntülendi
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 14:41
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 15:16
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    Rus bombardımanının ardından Mariupol'un havadan görünümü

    Rusya'nın Ukrayna topraklarına girişinin üzerinden 28 gün geçti.

    Ukraynanın doğu ve güneydeki birçok şehri Rus saldırıları altında günlerdir havadan, karadan ve denizden bombalanıyor.

    Ukraynalı yetkililerin verilerine göre bu şehirlerde binlerce sivil hayatını kaybetti.

    Tarafsız ve resmi olmayan rakamlarla ifade edilen ölü sayılarıyla birlikte şehirlerin de harabeye döndüğü belirtiliyor.

    Rus bombardımanının ardından Mariupol'un havadan görünümü VİDEO

    HARABEYE DÖNEN MARİUPOL HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    O şehirlerden biri de ülkenin güneyinde Azak Denizi kıyısındaki Mariupol.

    Mariupol, günlerdir rus ordusu tarafından ateş altında direniyor. Ukrayna merkezi yönetiminin can kayıplarına ilişkin bilgi veremediği bombardımanın ardından şehir havadan görüntülendi.

    Havadan kaydedilen görüntülerde hala dumanların çıktığı görülürken şehrin tamamen harabeye döndüğü görülüyor.

    Rus bombardımanının ardından Mariupol un havadan görünümü #1

    Rus bombardımanının ardından Mariupol un havadan görünümü #2

    Rus bombardımanının ardından Mariupol un havadan görünümü #3

    Rus bombardımanının ardından Mariupol un havadan görünümü #4


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