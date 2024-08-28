Rus doğalgazında Türkiye planı Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesi konusunda alternatif güzergahlardan bahsetti. Bu güzergahların kilit noktası ise Türkiye.

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Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Rus gazına ilişkin yapılan açıklamanın detaylarında ise Türkiye yer alıyor.

Kremlin, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesi konusunda alternatif güzergahların ve Türkiye'de doğalgaz merkezine yönelik planlarının olduğunun altını çizdi.

Peskov yaptığı açıklamada ayrıca, Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden transit geçişine yönelik 31 Aralık'ta sona erecek olan anlaşmaya işaret etti.

ANLAŞMA UZARSA, AVRUPALI YÜKSEK FİYATLA KARŞI KARŞIYA

Anlaşmanın uzatılmaması halinde, Avrupalı tüketicilerin daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

Ukrayna, Rusya ile yeni bir doğalgaz transit anlaşması yapmayı planlamadığını açıklamıştı.

Türkiye’de kurulması planlanan doğalgaz merkezi, Rusya tarafından Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatında cazip bir proje olarak görülüyor.

TÜRKİYE'DE KURULACAK DOĞALGAZ MERKEZİ PROJESİNE HIZ VERİLDİĞİNİN ALTI ÇİZİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 4 Eylül’de Soçi’de yaptıkları görüşmeyle, Türkiye’de kurulacak doğalgaz merkezi projesine hız verildiği açıklanmıştı.

Putin, burada yaptığı açıklamada, Gazprom’un BOTAŞ’a projeye yönelik yol haritasını sunduğunu duyururken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul Finans Merkezi'nin aynı zamanda Türkiye’nin enerji merkezi haline geleceğini söylemişti.