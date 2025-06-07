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Türkiye'de özellikle İstanbul'da taksiciler, müşterilerine sıkıntı çıkarıyor...

Müşteri seçen ve yolcularla tartışan taksiciler, Rusya'dan İstanbul'a gelen bazı fenomenlerin de radarına girdi.

Sosyal medyadan çektikleri videolarda İstanbul'daki taksicileri değerlendiren fenomenlerin sözleri, taksicilerin son zamanlardaki durumunu özetler nitelikteydi...

Fenomenlerden birisi taksiciler için şöyle dedi:

"TAKSİCİLER TAM BİR MAFYA"

Burada taksiciler tam bir mafya. Size bazı yararlı bilgiler vereyim. Taksimetreyi açıyor mu diye takip edin. Yoksa yolculuk sonunda bakarsınız fiyat iki-üç katına çıkmış.



Taksiye binince navigasyonu açın ve taksiciye gösterin ki yolu takip ettiğinizi bilsin. Genelde taksimetre ücreti şişsin diye taksiciler yolu uzatır. Yolu bilmediğiniz zaman başınıza böyle şeyler gelebilir.



Eğer bir bayansanız ve tek başınıza gidiyorsanız ön koltuğa oturmayın, yanlış anlaşılabilir.

"SİZİN DEĞİL TAKSİCİNİN İSTEMESİ ÖNEMLİ"

Diğer bir fenomen ise şöyle dedi;

İstanbul'da taksiyle bir yere gitmek istediğiniz zaman sadece sizin istemeniz yeterli olmuyor. Taksicinin de oraya gitmeyi istemesi gerekiyor. Öyle kendi kendine olmaz bu işler. "Bizim eve gidelim mi?" "Ben kendi evime gidiyorum, geleceksen gel."

"HANGİ DURUMLARDA TAKSİ ÇAĞIRMAMALISINIZ"

Bir diğer kadın fenomenin sözleri;

Türkiye'de yağmur yağarken taksicilerin sizi almadığını biliyor muydunuz? Ciddiyim taksicilerin keyifleri öyle istiyor. Türkiye'ye ilk geldiğimde Doğu kültürü misafirperver, içimden ilk bunları geçirdim ama şu zamanlar taksi çağırmak için elverişli değil; yoğun zamanlarda, yağmur yağarken, bölgesi olmadığı zaman. Taksiyi çeviriyorsun adam duruyor, camı açıp soruyor nereye diye. Gideceğin yeri söylüyorsun sonra basıp gidiyor ve bu gayet normal bir şey.

"TAKSİMETREYİ AÇMIYORLAR"

Bir diğer erkek fenomenin sözleri;