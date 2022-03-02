Rus güçlerinin Harkov’a saldırıları yoğunlaştı

Rusya'nın Harkov'a saldırısı sonrası ortaya çıkan görüntüler, saldırının şiddetini gözler önüne serdi.

Ukrayna ve Rusya arasında önceki gün başlayan görüşmelerle birlikte oluşan diplomatik çözüm umudu sahaya yansımadı.

Rusya’nın saldırılarında bir hafta geride kalırken sivil can kayıpları haberi de peş peşe geldi.

Ukrayna’nın ikinci büyük kenti Harkov’a yönelik de Rusya güçlerinin saldırısı sürüyor.

Dün kentte Özgürlük Meydanı’nda valilik binası ve çevresi füze saldırıları sonrasında ağır hasar gördü.

Bölge kaynakları en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 35 kişinin yaralandığını duyurdu.

Rusya, Ukrayna’nın Harkov Bölge yönetim binasını bombaladı

SALDIRILARIN ŞİDDETİ

Binaya düzenlenen roketli saldırı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayda alınırken, bölgenin 1 hafta arayla çekilen fotoğrafları saldırıların şiddetini ne boyutta olduğunu gösterdi.