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    Rus güçlerinin Harkov’a saldırıları yoğunlaştı

    Rus güçlerinin Harkov’a saldırıları yoğunlaştı

    Rusya'nın Harkov'a saldırısı sonrası ortaya çıkan görüntüler, saldırının şiddetini gözler önüne serdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 08:41
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 08:51
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    Ukrayna ve Rusya arasında önceki gün başlayan görüşmelerle birlikte oluşan diplomatik çözüm umudu sahaya yansımadı.

    Rusya’nın saldırılarında bir hafta geride kalırken sivil can kayıpları haberi de peş peşe geldi.

    Ukrayna’nın ikinci büyük kenti Harkov’a yönelik de Rusya güçlerinin saldırısı sürüyor.

    Dün kentte Özgürlük Meydanı’nda valilik binası ve çevresi füze saldırıları sonrasında ağır hasar gördü.

    Bölge kaynakları en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 35 kişinin yaralandığını duyurdu.

    Rusya, Ukrayna’nın Harkov Bölge yönetim binasını bombaladı

     

    SALDIRILARIN ŞİDDETİ

    Binaya düzenlenen roketli saldırı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayda alınırken, bölgenin 1 hafta arayla çekilen fotoğrafları saldırıların şiddetini ne  boyutta olduğunu gösterdi.

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