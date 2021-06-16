Rus heyet, uçak seferlerini görüşmek için Türkiye'ye geldi

Rus heyet, uçak seferlerini görüşmek için Türkiye'ye geldi

Turistik bölgelerde alınan önlemleri yerinde inceleyen heyet, verileri Moskova'ya iletecek.

Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürüldüğü Türkiye'de, alınan sıkı tedbirler sayesinde vakalar ciddi oranlarda düşüş kaydetti.

Geride bıraktığımız haftalarda yüksek düzeylerdeki vakaları gerekçe göstererek uçuşları askıya alan Rusya'dan bir heyet, konuyu görüşmek ve koronavirüse karşı alınan önlemleri yerinde görmek üzere Türkiye'ye geldi.

RUS HEYETTEN ANTALYA'DA İNCELEME

Antalya'da dün çalışmalarına başlayan heyetin, gözlemleri aktarmak üzere 19 Haziran'da Moskova'ya döneceği kaydedildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor), Rus heyetinin Türkiye ile uçuşların açılmasına ilişkin durumu değerlendirmek üzere hafta ortasında Türkiye'ye gideceğini açıklamıştı.

UÇUŞLARIN YENİDEN BAŞLATILMASI GÜNDEMDE

Yazılı açıklamada, "Rusya ve Türkiye arasında daha önce yapılan anlaşmalar çerçevesinde Rus heyeti, koronavirüs durumunu değerlendirmek amacıyla hafta ortasında Türkiye'ye gidecek." denilmişti.

Rus heyeti, Rospotrebnadzor ve ona bağlı bilim enstitüleri, Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın ilgili kurumlarının uzmanlarından oluşuyor.

Ziyaret sonucuna göre, uçuşların yeniden başlatılması ve turizm hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin kararlar alınacak.

21 HAZİRAN'A KADAR UZATILDI

Rusya, Türkiye ile normal ve charter uçuşların 15 Nisan-1 Haziran'da sınırlandırma kararı almış, ardından da söz konusu kararı 21 Haziran’a kadar uzatmıştı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 17 Mayıs'ta Rus heyetinin, iki ülke arasında uçuşların açılmasına ilişkin durumu değerlendirmek üzere Türkiye'ye gideceği ve turizm merkezlerinin aldıkları güvenlik önlemleri açısından denetleneceğini açıklamıştı.

"TURİST ATAĞI BAŞLAYACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta turizm konusuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rusya ve İngiltere'yle temasların sürdüğünü belirtmişti.

Ülkeye turist gelişi konusunda ilgili bakanların görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, "Süratle bir turizm atağı, turist atağı başlayacak." ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah bir turist atağı başlayacak ViDEO