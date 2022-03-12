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    Rus Instagram fenomenleri ağlayarak veda etti

    İnstagram'ın Rusya'da sınırlanmasından sonra Rus fenomenler takipçilerine çektikleri veda videolarında göz yaşlarını tutamadı.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 12.03.2022 - 15:03
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    Rus Instagram fenomenleri ağlayarak veda etti

    Rusya’nın Ukrayna saldırılarına karşı batı ülkelerine ait sosyal medya şirketleri ile Rus yönetimi arasındaki yeni kararlar alınmaya devam ediyor.

    Daha önce Meta şirketine ait Facebook uygulamasına erişimi engelleyen Rusya, bu kez de yine aynı şirkete ait Instagram uygulamasının kullanımının kısıtlandığını duyurdu.

    TAKİPÇİLERİNE AĞLAYARAK VEDA ETTİ

    Bu karar uygulamada binlerce takipçisi olan Rus fenomenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.

    O fenomenlerden biri de takipçilerine bir veda videosu hazırladı. Genç kadın videoda veda ederken göz yaşlarına boğuldu.

    Rus Instagram fenomenleri ağlayarak veda etti VİDEO


    Rus Instagram fenomenleri ağlayarak veda etti #1

    Rus Instagram fenomenleri ağlayarak veda etti #2

    Rus Instagram fenomenleri ağlayarak veda etti #3


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