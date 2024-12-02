Rus komutan Sergei Kisel'in görevden alındığı iddia edildi

Haber Merkezi

Suriye'de Esad rejimine muhalif grupların ilerleyişi sürüyor.

RUS KOMUTAN GÖREVDEN ALINDI İDDİASI

Rus ordusuna yakın Telegram kanalları, muhaliflerin Halep'e girmesinin ardından Rusya'nın Suriye'deki güçlerinden sorumlu komutanı Sergei Kisel'in görevden alındığını iddia etti.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Kisel'in yerine Ukrayna'daki Rus ordusunun doğu askeri birliklerinin komutanı General Alexander Chaiko'nun getirileceği öne sürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.