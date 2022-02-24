Rus kontrolünde! Çernobil nerede, hangi ülkede? Çernobil harita konumu

Rus kontrolünde! Çernobil nerede, hangi ülkede? Çernobil harita konumu

Çernobil'e giren Rus askerlerinin Çernobil Nükleer santralini ele geçirdiği duyuruldu. Tarihin en büyük trajedilerinden birinin yaşandığı Çernobil nerede, hangi ülkede? İşte konumu...

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ara vermeden sürüyor.

Dünyanın pürdikkat takip ettiği gelişmelere bir yenisi daha eklendi.

Belarus'tan giriş yapan Rus askerlerinin Çernobil'e girdiği öğrenilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiyİ Twitter'dan yaptığı açıklamada, santraldaki güvenlik görevlilerinin 1986 trajedisi bir daha yaşanmasın diye canlarını verdiklerini belirtmişti.

Rusya, son dakika bilgisine göre Çernobil Nükleer Santralini kontrolü altına aldı.

Çernobil hakkındaki bilgilere dair araştırmalar hız kazandı. Peki Çernobil nerede? Çernobil felaketi ne zaman olmuştu? İşte Çernobil'in harita konumu..

ÇERNOBİL NEREDE?

Çernobil, Belarus sınırına yakın, Ukrayna'nın kuzeyinde Kiev Oblast'ına bağlı Çernobil Hariç Tutma Bölgesi'nde bulunuyor.

1923'ten beri Çernobil Rayonu'nun idari merkezi olan şehir, tarihin en felaketli nükleer kazası olan Çernobil Nükleer Santrali'nde gerçekleşen nükleer kazadan 9 gün sonra, 5 Mayıs 1986'da tahliye edildi.

ÇERNOBİL FAİCASI

Çernobil nükleer santralinin 4. reaktöründe 26 Nisan 1986 tarihinde korkunç bir patlama meydana geldi. Nükleer reaktördeki bu patlamanın ardından radyoaktif madde yüklü bulutlar çok geniş bir alana yayıldı.

Ülke sınırlarını aşan radyoaktif madde yüklü bu bulutlar Türkiye'ye de geldi ve bu coğrafyayı özellikle de sınıra yakın olan Karadeniz bölgesini ve insanını etkiledi.

ÇERNOBİL HARİTA KONUMU