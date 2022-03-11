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    Rus limanlarında bekleyen 17 gemi daha yola çıktı

    24 Şubat’tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'si kalkış yaptı, bir gemi ise Temruk’da yükleme için bekliyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 11.03.2022 - 11:31
    • Güncelleme : 11.03.2022 - 11:49
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    Rus limanlarında bekleyen 17 gemi daha yola çıktı

    Rusya-Ukrayna arasında savaşın başlamasıyla küresel ticarette darbe almıştı.

    Rusya'nın ihracat gemilerinin geçişine izin vermemesiyle yağ ve buğday yüklü Türk gemileri ülkemize girememeye başlamıştı.

    Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde çözüm için telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da olumlu gelişmelerin yaşandığını, gemilerin en kısa sürede Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu.

    18 GEMİ TÜRKİYE YOLUNDA

    Yaşananlar üzerine Rusya'nın Yeisk ve Rostov Limanı'nda bekleyen ayçiçek yağı yüklü 4 gemi, Türkiye'ye doğru yola çıkmıştı.

    Bugün ise Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'si hareket etti.

    Haberi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada "Bir gemi Temrük Limanı'nda yükleme için bekliyor. Bazı gemiler olumsuz hava koşulları nedeniyle Kerch'te beklerken bunlar, hava müsaade ettiğinde varış limanlarına hareket edecek. Gemilerde mısır, demir, demir filizi, buğday, buğday kepeği, buğday küspesi, kömür, ayçiçeği küspesi, pirinç kepeği taşınmakta olup söz konusu gemilerin bazıları ülkemize bazıları da farklı ülkelere yükleri taşımaktadır." ifadeleri yer aldı.

    Rus limanlarında bekleyen 17 gemi daha yola çıktı #1

    Rus limanlarında bekleyen 17 gemi daha yola çıktı #2


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