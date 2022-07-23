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    Rus milyarder Roman Abramovich de imza törenine katıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen tahıl sevkiyatı anlaşması imza törenini Rus Milyarder Roman Abramovich de takip etti.
    • 23.07.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 10:12
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    Rus milyarder Roman Abramovich de imza törenine katıldı

    Avrupa'nın tahıl deposu olan bilinen Ukrayna'daki tahılın dışarıya ihraç edilememesi, küresel bir gıda krizini tetikledi.

    Krizin çözümü için Türkiye'nin yoğun uğraşları sonucunda Ukrayna ve Rus tarafları Dolmabahçe sarayında Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'na imza attı.

    Gıda krizinin çözümüne dair imzalar atıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in hazır bulunduğu tahıl sevkiyatı anlaşması imza törenine katıldı.

    Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen imza törenine Rus Milyarder Roman Abramovich de geldi.

    Töreni takip etti

    AA'nın aktardığına göre Rus heyetiyle birlikte törenin düzenleneceği solana gelen Abramovich töreni takip etti.

    Rus milyarder Roman Abramovich de imza törenine katıldı #1

    Rus milyarder Roman Abramovich de imza törenine katıldı #2


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