Rus müzakereciler, Ukrayna ile görüşmeler için İstanbul'da

Rus müzakereciler, Ukrayna ile görüşmeler için İstanbul'da

İki gün sürecek temaslar kapsamında yetkililer İstanbul'a gelmeye başladı. Rus heyeti taşıyan uçak iniş yaptı.

Türkiye, Karadeniz'in kuzeyinde Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın sona ermesi için devreye girdi.

Arabulucu rolüyle iki ülke arasında ilk kez dışişleri bakanları düzeyinde toplantıya ev sahipliği yapılırken, bu kez Rusya ve Ukrayna'dan müzakere heyetleri ağırlanıyor.

RUS YETKİLİLERİN UÇAĞI İNİŞ YAPTI

Taraflar, müzakereler için İstanbul'da bir araya gelecek. Bu kapsamda Rus heyeti taşıyan özel uçak, saat 16.00'da Atatürk Havalimanı'na indi.

Heyet, ardından konaklayacağı otele geçti. Ukrayna heyetinin de akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

GÖRÜŞME DOLMABAHÇE'DE

Müzakerelerin, yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılması planlanıyor.

Ateşkesin sağlanmasına ilişkin yürütülecek müzakereler iki gün sürecek.