Rusların ele geçirdiği Herson'da halka insani yardım dağıttığı meydanda kuyruklar metrelerce uzadı.

Rusya-Ukrayna savaşında neredeyse 1 ay geride kaldı.

Şiddetli çatışmaların yaşandığı Ukrayna'da bazı kentler Rusya'nın eline geçti.

Sınıra yakın bölgelerde hakimiyet sağlayan Rus ordusu bu bölgeyi terk etmeyen sivil halka insani yardım dağıtıyor.

RUSLAR HERSON'DA YARDIM DAĞITTI

O şehirlerden biri de Herson.

Rus medyasına yansıyan haberlere göre şehirde yiyecek ve temel mazlemelerin dağıtıldığı askeri araçların önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Rus ordusu Herson'da sivillere yardım dağıttı ViDEO

"DÜKKANLAR AÇILMAYA BAŞLADI"

Diğer yandan Şehirde dükkanların açılmaya başladığı ancak yerel girişimcilerin yiyecek sıkıntısı nedeniyle aşırı fiyat pahalılığı yaşandığı belirtildi.