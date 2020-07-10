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    Rus Ortodoks Kilisesi'nden Ayasofya kararına tepki

    Rus Ortodoks Kilisesi'nden Ayasofya kararına tepki

    Rus Ortodoks Kilisesi, Ayasofya hakkında alınan kararın büyük ayrışmalara yol açabileceğini savundu.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2020 - 16:52
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    Rus Ortodoks Kilisesi'nden Ayasofya kararına tepki

    Danıştay'ın aldığı kararla birlikte; Ayasofya, müze statüsünden 86 yıl sonra çıkarıldı.

    Karar dünyada büyük yankı uyandırdı.

    İLK SES RUSYA'DAN

    Ayasofya'nın ibadete açılacak olmasına ilk tepki ise Rus Ortodoks Kilisesi'nden geldi.

    Rus Ortodoks Kilisesi'nden yapılan açıklamada, "Danıştay'ın Ayasofya kararını üzüntüyle karşıladık. Karar büyük ayrışmalara yol açabilir" denildi.

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