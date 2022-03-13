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    Rus saldırıları, Harkov'u yaşanılamaz bir kent haline getirdi

    Rus saldırıları, Harkov'u yaşanılamaz bir kent haline getirdi

    Saldırı altındaki Harkov'da yaşam giderek zorlaşırken, sokaklarda ve sığınaklarda kalmak zorunda olan kadın ve çocukların hali yürekleri sızlattı. Harkov, yaşanılamaz hale geldi.
    • AA
    • 13.03.2022 - 11:38
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    Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın 18'inci gününe girildi.

    İki haftadan fazla süredir devam eden Rus saldırıları, başkent Kiev'e kadar ilerledi.

    Birçok şehir, Rus bombardımanı nedeniyle hayalete döndü.

    Askeri birliklerle birlikte Ruslara karşı mücadele eden sivil halk, savaştan en çok etkilenen kesim oldu.

    KADIN VE ÇOCUKLARIN GÖÇ ETMESİNE İZİN

    Milli seferberlik ilanı nedeniyle erkeklerin savaşmak için ülkede kalmasının yanında, kadın ve çocukların farklı ülkelere göç etmesine izin verildi.

    Ülkeyi terk edemeyen kadın ve çocuklar ise sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

    Rus saldırıları, Harkov u yaşanılamaz bir kent haline getirdi #1

    HARKOV, HAYALET ŞEHRE DÖNDÜ

    Savaşın en çok etkilediği kentlerden biri olan Harkov'da hayat, durma noktasına geldi. Adeta hayalet şehre dönen Harkov'daki saldırılar, sivil ölümleri artırdı.

    Rus birliklerinin hava saldırılarıyla büyük bir yıkımla karşılaşan Harkov'da kadınlar ve çocuklar, sığınaklarda hayata tutunmaya çalışıyor.

    Rus saldırıları, Harkov u yaşanılamaz bir kent haline getirdi #2

    AB VE NATO, ETKİSİZ KALDI

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin Avrupa Birliği'ne acil üyelik çağrısına rağmen henüz kesin bir adım atılamazken, NATO'dan yapılan açıklamalar ve Rusya yaptırımlarının da savaşa bir etkisi olmadığı görüldü.

    Rus saldırıları, Harkov u yaşanılamaz bir kent haline getirdi #3

    Rus saldırıları, Harkov u yaşanılamaz bir kent haline getirdi #4

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