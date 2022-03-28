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Rus saldırıları, Jitomir'i yıkıp geçti

Rus saldırıları, Jitomir'i yıkıp geçti

Düzenlenen askeri harekatın ardından saldırılardan en çok etkilenen kentlerden biri de Jitomir oldu. Jitomir'deki yıkım görüntülenirken, Ukrayna askerleri şehri korumaya aldı.