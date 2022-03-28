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- Rus saldırıları, Jitomir'i yıkıp geçti
Rus saldırıları, Jitomir'i yıkıp geçti
Düzenlenen askeri harekatın ardından saldırılardan en çok etkilenen kentlerden biri de Jitomir oldu. Jitomir'deki yıkım görüntülenirken, Ukrayna askerleri şehri korumaya aldı.
- İHA
- 28.03.2022 - 15:38
- Güncelleme : 28.03.2022 - 15:58
Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın ardından çıkan savaş, henüz durulmadı.
Çatışmaların birinci ayında saldırılardan en çok etkilenen kentlerden biri de Jitomir oldu.
Rus bombardımanına maruz kalan kentte yüzlerce sivil zarar gördü.
KENT, BÜYÜK BİR YIKIMLA KARŞILAŞTI
Jitomir'de bulunan lise binasının büyük bir bölümü yıkılırken, bina kullanılamaz hale geldi.
Kentte saldırı sonrası sivil evler yerle bir olurken, yıkılan okul binası ve çevresi Ukraynalı askerler tarafından koruma altına alındı.
BÖLGEYE GİRİŞE İZİN YOK
Bölgeye, çevrede oturan vatandaşlar ve özel izni olanların dışında kimsenin girişine izin verilmiyor.