Petrol
112.09
-4.50%
Euro
16.27
-0.15%
Dolar
14.84
0.09%
Altın
925.67
-0.88%
Borsa
2184
0.40%
Bitcoin
700.032
5.51%
BTXN Coin
38.81
-3.04%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Rus saldırıları, Jitomir'i yıkıp geçti

    Düzenlenen askeri harekatın ardından saldırılardan en çok etkilenen kentlerden biri de Jitomir oldu. Jitomir'deki yıkım görüntülenirken, Ukrayna askerleri şehri korumaya aldı.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 15:38
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 15:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rus saldırıları, Jitomir'i yıkıp geçti

    Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın ardından çıkan savaş, henüz durulmadı.

    Çatışmaların birinci ayında saldırılardan en çok etkilenen kentlerden biri de Jitomir oldu.

    Rus bombardımanına maruz kalan kentte yüzlerce sivil zarar gördü.

    KENT, BÜYÜK BİR YIKIMLA KARŞILAŞTI

    Jitomir'de bulunan lise binasının büyük bir bölümü yıkılırken, bina kullanılamaz hale geldi.

    Kentte saldırı sonrası sivil evler yerle bir olurken, yıkılan okul binası ve çevresi Ukraynalı askerler tarafından koruma altına alındı.

    BÖLGEYE GİRİŞE İZİN YOK

    Bölgeye, çevrede oturan vatandaşlar ve özel izni olanların dışında kimsenin girişine izin verilmiyor.

    Rus saldırıları, Jitomir i yıkıp geçti #1

    Rus saldırıları, Jitomir i yıkıp geçti #2

    Rus saldırıları, Jitomir i yıkıp geçti #3

    Rus saldırıları, Jitomir i yıkıp geçti #4

    Rus saldırıları, Jitomir i yıkıp geçti #5

    Rus saldırıları, Jitomir i yıkıp geçti #6

    Rus saldırıları, Jitomir i yıkıp geçti #7

    Rus saldırıları, Jitomir i yıkıp geçti #8


    İlginizi Çekebilir

    Norveç'te NATO tatbikatı devam ediyor
    Dünya

    Norveç'te NATO tatbikatı devam ediyor

    Kripto para birimleri ile para kazanın
    Mtm

    Kripto para birimleri ile para kazanın

    BAE: Enerji piyasalarının Rus petrolüne ihtiyacı var
    Ekonomi

    BAE: Enerji piyasalarının Rus petrolüne ihtiyacı var

    Görüş Bildir