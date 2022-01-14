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    Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

    Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 'Orsk' isimli savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.
    • İHA
    • 14.01.2022 - 12:25
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    Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

    Marmara Denizi'nden saat 09.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosuna bağlı 148 borda numaralı 'Orsk' isimli savaş gemisi, Nara Burnu’nu döndükten sonra saat 11.45 sıralarında Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

    TÜRK SAHİL GÜVENLİK BOTU REFAKAT ETTİ

    ‘Dur yolcu’ sembolü ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi Ege Denizi’ne doğru yol aldı. Savaş gemisine boğazı geçişinde Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

    Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı ndan geçti #1

    Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı ndan geçti #2


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