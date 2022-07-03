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Rus tahıl gemisi Sakarya’da

Rus tahıl gemisi Sakarya’da

Ukrayna'da bir yandan savaş devam ederken diğer yandan da Berdyansk kentinden hareket eden 7 bin ton tahıl yüklü 'Zhibek Zholy' adlı Rus kargo gemisi, Karasu açıklarında demir attı.