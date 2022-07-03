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    Rus tahıl gemisi Sakarya’da

    Ukrayna'da bir yandan savaş devam ederken diğer yandan da Berdyansk kentinden hareket eden 7 bin ton tahıl yüklü 'Zhibek Zholy' adlı Rus kargo gemisi, Karasu açıklarında demir attı.
    • 03.07.2022 - 16:31
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    Rus tahıl gemisi Sakarya’da

    Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ediyor.

    Diğer yandan Ukrayna'nın Berdyansk kentinden hareket eden tahıl yüklü Rus bandıralı 'Zhibek Zholy' adlı kargo gemisi, 1 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Sakarya'nın Karasu açıklarına demir attı.

    Gemi Karasu Limanı'na giremedi

    Gemi, gerekli izinlerin çıkmaması nedeniyle Karasu Limanı’na giremezken Ukrayna, Türkiye'nin gemiye el koymasını talep etti.

    Rus tahıl gemisi Sakarya’da #1

    7 bin ton tahıl yüklü

    Edinilen bilgiye göre, 7 bin ton tahılın yüklü olduğu Rus bandıralı gemi, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığının izin vermesi halinde Karasu Limanı’na giriş yapabilecek ve tahıl yükünü indirebilecek.

    Gerekli izinleri alamazsa limandan ayrılacak

    İHA'nın haberine göre; gerekli izinler çıkmadığı takdirde gemi başka limana gitmek üzere Karasu açıklarından ayrılacak.

    Rus tahıl gemisi Sakarya’da #2


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