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    Rus tanklarındaki 'Z' harfi ne anlama geliyor

    Ukrayna'ya ateş açan Rus askeri teçhizatındaki o gizemli beyaz 'Z' işaretleri ne anlama geliyor merak konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 16:10
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    Rus tanklarındaki 'Z' harfi ne anlama geliyor

    Rusya ve Ukrayna arasındaki soğuk rüzgarlar, sıcak çatışmaya dönüştü.

    Rus kuvvetleri Ukrayna'ya yönelik saldırıya devam ederken, sosyal medyada Rus tanklarını ve üzerlerinde Latince “Z” harfinin beyaza boyanmış olduğunu gösteren birkaç resim ve video ortaya çıktı .

    Z harfinin araçların savaşa hazır olduğu anlamı taşıdığı öne sürüldü, ancak daha karanlık teoriler ortaya çıktı.

    Z'nin Roma alfabesinden bir harf olması ve Rusya'da ve Ukrayna'da kullanılan Kiril alfabesinde olmaması da gizemi artırıyor.

    Peki Rus tanklarındaki "Z" harfi ne anlama geliyor? İşte ortaya çıkan teoriler...

    RUS ORDUSU NEDEN "Z" ÇİZİYOR

    Dostu düşmandan ayırmak için bu tür işaretleri kullanmak yaygın bir askeri uygulamadır.

    Sosyal medya kullanıılarının büyük bir kısmına göre Z harfi, Birleşik Krallık ve ABD'nin Birinci Körfez Savaşı'nda Kuveyt'i kurtarmak için gönderilen kuvvetlerin  araçları işaretlediği zamandaki taktiklerini yansıtıyor.

    Herhangi bir saldırı anında, Rus kuvvetlerinin tam kontrole sahip olabilmesi için Z harfiyle mühimmatları havadan ayırt edilebilmesinin kolaylaştırıldığı da söyleniyor.

    "Z"ELENSKİ

    Z'nin Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin adından geldiği de iddialar arasında.

    Rus tanklarındaki Z harfi ne anlama geliyor #1

    DÜNYA SAVAŞI "Z"

    Başka bir teori olarak da, Z işaretleri film ismi de olan World War-Z- Dünya Savaşı-Z ile de ilişkilendirildi.

    Zombi istilası ve 3. Dünya Savaşı olarak ele alınan fimlere gönderme yapıldı.

    Rus tanklarındaki Z harfi ne anlama geliyor #2

    Rus tanklarındaki Z harfi ne anlama geliyor #3


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