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- Rus temsilciden Türkiye'de Rusya-Ukrayna görüşmesine yeşil ışık
Rus temsilciden Türkiye'de Rusya-Ukrayna görüşmesine yeşil ışık
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Türkiye'de bir araya gelmesini desteklediklerini açıkladı.
- AA
- 04.03.2022 - 21:07
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Türkiye'de bir araya gelmesini desteklediklerini açıkladı.
AYRINTILAR GELİYOR.