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    Rus temsilciden Türkiye'de Rusya-Ukrayna görüşmesine yeşil ışık

    Rusya'nın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Türkiye'de bir araya gelmesini desteklediklerini açıkladı.
    • AA
    • 04.03.2022 - 21:07
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    Rus temsilciden Türkiye'de Rusya-Ukrayna görüşmesine yeşil ışık

    Rusya'nın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Türkiye'de bir araya gelmesini desteklediklerini açıkladı.

    AYRINTILAR GELİYOR.


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