Rus turistler 3 ay aranın ardından tekrar Samsun'a geldi Astoria Grande isimli kruvaziyer gemi, 3 aylık aranın ardından 898 Rus turistle Samsun Limanı’na demirledi. Turistler bu sabah geldikleri Samsun’da akşama kadar vakit geçirip, alışveriş yapacak.

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İHA

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Astoria Grande isimli kruvaziyer gemi, 898’i Rus turist olmak üzere mürettebatı ile birlikte toplam bin 336 kişilik kafilesi ile Samsun'a geldi.

En son 18 Ocak’ta Samsun’a turistleri getiren kruvaziyer gemi, bakımlarının tamamlanmasının ardından dün Amasra’dan yola çıkarak, bugün tekrar Samsun'u ziyaret etti.

3 aylık aranın ardından Samsun'a gelen Ruslar mutlu

Rusya’nın Soçi Limanı’ndan demir aldıktan sonra Türkiye’deki bazı illeri gezen Rus turistler, bu sabah geldikleri Samsun’da akşama kadar vakit geçirip, alışveriş yapacaklar.

Aylar sonra Samsun’a ayak basan turistler, “Samsun’a geldiğimiz için çok mutluyuz. Burası çok güzel bir şehir. Tarihi yerleri ve şehri gezeceğiz. Sevdiklerimize hediyeler alacağız.” ifadelerini kullandı.

Artık 2 haftada bir gelecek

Ocak ayında bakıma alınan ve 3 ay Samsun’a gelmeyen kruvaziyer geminin, bundan sonraki süreçte 2 haftada bir Samsun’a geleceği öğrenildi.

Geminin, akşam saatlerinde Samsun'dan ayrılarak Trabzon’a gideceği belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)